¿Cuál es la temática de la MET Gala 2019?

Como desde hace 24 años, Anna Wintour encabezará la MET Gala 2019.

Este año Wintour junto a Lady Gaga, Harry Styles así como Serena Williams y Alessandro Michele serán los anfitriones de este evento.

En cada edición de la MET Gala hay una temática, este año será el Camp: Notes on fashion.

Si no sabes bien lo que es el camp, en De Última te lo explicamos.

Camp es una palabra que tiene muchos significados. En la época de Luis XIV en Francia, se utilizaba esta palabra para referirse a alguien con una pose exagerada y hasta teatral.

Gracias a este término, en las fiestas llevadas a cabo en este período se empezaron a usar máscaras, pelucas y maquillaje.

En la época victoriana en Reino Unido, camp se utilizaba para referirse a las personas que no se podían reconocer como hombre o mujer.

Incluso el escritor Oscar Wilde la utilizó para referirse a acciones o gestos exagerados.

En cuanto a la moda, este concepto aún es desconocido para muchos a pesar de que ya lleva años utilizándose en pasarelas.

El camp se caracteriza por utilizar prendas de grandes volúmenes, estampados coloridos y hasta extraños.

También se pueden ver cortes dramáticos, asimétricos y texturas diferentes.

En esta edición de la MET Gala 2019 se espera ver a las diferentes celebridades usando transparencias, brillos, exceso de tela, zapatos con plataforma, plumas y hasta algunos podrían jugar con looks mezclando tanto lo femenino como lo masculino con el fin de llegar a lo andrógino.

¿Quién nos sorprenderá con su look en la MET Gala 2019? Hoy lo descubrimeros.

Estos íconos de la moda serán los anfitriones del Met Gala 2019

Sin duda la Met Gala es uno de los eventos de moda más esperados del año gracias a que es la mezcla perfecta entre el mundo de la moda, la cultura y las visiones artísticas.

Cada año es realizado el primer lunes de mayo con la intención de reunir cientos de celebrities, diseñadores y artistas que apoyan al Museo metropolitano de arte en Nueva York.

Podremos ver entre los invitados de este año a Bradley Cooper, Nick Jonas, Jared Leto, Katy Perry, entre muchos otros. Pero este año los anfitriones serán los protagonistas porque son los encargados de hostear el evento y sentarse junto a la organizadora —y también directora de Vogue USA— Anna Wintour.

Lady Gaga

Extravagante, creativa y sin miedo a lo que los demás digan. Cuando pensamos en el concepto camp podemos estar seguros que Lady Gaga será parte de eso gracias a que su estilo camaleónico e irreverente logra adaptarse ante —casi— cualquier look.

Después de su esperado debut en el cine, 10 años de carrera y 5 discos de estudio, Anna Wintour apostó por Gaga, sin duda una decisión que todas estábamos esperando. Esperamos que vuelva a pararse sobre el escenario del after party como lo hizo en 2016 junto a Mark Ronson.

Harry Styles

No cabe duda que Harry es sinónimo del buen gusto y del camp, no por nada la revista Vogue USA lo nombró el rey de esta. Lo que caracteriza a Harry Styles es su silueta de chico glamoroso pero con toques de estar desaliñado. Cabello alborotado, trajes sastre con camisas desfajadas e incluso jeans rotos, todos esos estilos o detalles dentro de la moda que para muchos serían “de mal gusto”, Harry los toma para ofrecer looks llenos de frescura y juventud.

Serena Williams:

Icono del deporte y una gran inspiración para la corriente feminista. Williams será otra host en la noche más fashionista de Nueva York y no es sorpresa, pues Anna Wintour es fanática el tenis.

Serena Williams ha participado como imagen para marcas deportivas como Nike y Adidas, lo que la figura como una estrella del estilo dentro de las canchas.

Alessandro Michele:

El director creativo de Gucci fue el último anfitrión que se confirmó para después también anunciar que en esta ocasión Gucci tendría el privilegio de ser la casa de modas encargada de llevar los patrocinios, detalles y por supuesto, los looks más icónicos.

Alessandro se caracterizó por darle un giro total a Gucci, lo que la situó como una de las marcas favoritas para el street style. Algo que bien sabemos es que desafiar los estándares de la belleza y traer looks novedosos es una característica de esta gran maison.