Ezra Miller vuelve a la Ciudad de México y ‘perrea’ en antro gay

Han pasado unos meses desde que Ezra Miller sorprendió a los mexicanos con su visita a un centro nocturno en la Ciudad de México y este jueves el actor volvió a pisar territorio azteca para visitar el mismo lugar.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y videos de la estrella de cintas como “Animales fantásticos” y “Las ventajas de ser invisible” en calles de la CDMX, y es que Miller se dio el tiempo de convivir con ellos.

De acuerdo con internautas, el artista estadounidense acudió nuevamente a “Rico Club”, ubicado en la llamada Zona Rosa de la capital, donde bailó reggaeton e interactuó con fans, incluso se mostró cariñoso con el perrito de una de ellas.

Ante la presencia de Miller, los cibernautas no tardaron en publicar fotografías junto a él, quien estuvo en la CDMX anteriormente durante una gira con su banda Sons of an Illustrious Father, en el Foro Bajo Circuito.

Me perro besó a #EzraMiller! Mi perro besó a Ezra Millerrrrrr!!!!!