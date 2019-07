Famosa de Televisa reveló que actor de Club de Cuervos la acosó sexualmente

CDMX.- La actriz Cynthia Klitbo dio a conocer que fue acosada por el actor Emilio Guerrero, de Club de Cuervos y anunció que lo demandará legalmente.

La intérprete de Televisa formalizó su renuncia ante la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde era secretaria de Previsión Social.

Cynthia Klitbo dijo que se va de la ANDA muy decepcionada por la gente con la que trabajó y reveló ante los medios que Emilio Guerrero la acosó sexual y laboralmente.

La actriz criticó que la conocía desde pequeña y nunca se imaginó lo que el actor le haría, asimismo, dijo que lo denunciará legalmente pues aseguró tiene capturas de un chat donde Guerrero la acosó.

Habíamos sido amigos de toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente que es. Por eso me voy, porque no tengo la necesidad de quedarme en la ANDA. Yo tengo trabajo” , dijo ante los medios.

Niega acoso

Por su parte, el actor que interpreta a Goyo en la serie de Netflix Club de Cuervos, negó las acusaciones.

Al ser entrevistado por Tv Azteca, el actor dijo que quiere que la actriz presente las supuestas pruebas que tiene en su contra.