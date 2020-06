Juanpa Zurita responde a críticas tras decir que en México no hay racismo

Juanpa Zurita se convirtió en la comidilla de la gente en redes sociales, por haber opinado sobre la situación que se vive en Estados Unidos en estos momentos donde el tema del racismo vuelve a ser causa de manifestaciones violentas, luego del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco.

El youtuber trató de dar su postura por todo lo sucedido en el país vecino del norte, sin embargo no consiguió un buen resultado, ya que lo tacharon de ser "privilegiado" y de "racista". Ante esto borró su mensaje y tiempo después subió en sus historias en Instagram una aclaración.

El mensaje que ya no se encuentra en sus redes sociales decía: "Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas...", escribió para la misma red social de la camarita.

Fue entonces que las críticas le llovieron en twitter por no tener idea de lo que pasa en este país en cuanto al tema del racismo.

Juanpa Zurita diciendo que el racismo no existe en México, hun idk how to tell you…

el racismo se vive en todo el mundo pic.twitter.com/H5gT1jsAMB

— pam (@jarpadaleckzs) June 1, 2020