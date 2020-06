Karla Panini le confiesa a Laura Bozzo que extraña a Karla Luna y el cariño de la gente

El día de ayer se estrenó el nuevo programa de Laura Bozzo, 'Laura sin Censura', quien tuvo de entrevistados a Karla Panini y Américo Garza, que entre otras cosas enfatizan que su relación no fue producto de una infidelidad, por lo que Karla no entiende por qué le han tomado tanto odio. “¿Dañé a un país con mi relación? ¿Debo pedir disculpas?”, se pregunta.

Como lo ha comentado la pareja en reiteradas ocasiones, su relación comenzó cuando Américo y Karla Luna, la lavandera morena, ya estaban separados, pero el “error” que se cometió, acepta Panini, fue no haberle dicho del romance que sostuvieron después de que Américo y Luna ya no funcionaran como pareja.

“Tuvimos muchos errores, tuvimos muchos defectos. A todos en esta historia nos tocó perder algo”.

A la pregunta de Bozzo, qué fue lo que más le dolió a la ''lavandera güera'' perder, Karla contestó sin titubeos: “A mi amiga”. Aunque minutos más delante de la entrevista, con el sentimiento en la garganta, fue más concisa: “Lo que más extraño es reírnos juntas, era muy divertida, reírnos juntas era de las mejores cosas que he tenido, hasta la fecha no tengo una amiga con la que me ría muchísimo, de esas hasta que te duele la panza.

En una de las intervenciones, Panini recalcó que su amiga pensó que la había traicionado por no haberle dicho en su momento sobre la relación con Garza, “pero yo hablé con ella en 2014 de esta situación… lo hablamos hasta tres veces, porque necesitaba saber todo”.

Enfatizó que todo lo afrontó con ella, pero de un tema íntimo, personal, ahora Panini se pregunta, “¿realmente tengo qué ofrecer una disculpa pública’, ¿realmente dañé a mi país con esto?”.

“Si ella estuviera aquí, nada estuviera pasando porque ella ya había superado esto, se había quedado en paz conmigo y esposo. Incluso, estuvimos juntas en una iglesia, con ganas de darnos un perdón genuino por parte de ambas”.

Durante la charla, Karla mencionó a Bozzo, otro de los puntos difíciles en su vida fue perder fue la credibilidad del público. “Estaba acostumbrada a los aplausos, a que todos se quisieran tomar la foto contigo. De pronto te quieren mucho y luego, al contrario, ya no te quiere nadie porque la gente te aborrece, porque empezaron a meterse en un asunto privado, que, desde mi perspectiva así debó quedar en un asunto privado”.

Por su parte, Américo, señaló, hubo una primera separación con Luna, pero luego, por un acuerdo que hubo con su ex esposa, se casó dos días antes de que su pareja diera a luz, pues su hija iba a nacer prematura, “pero Karla lo dio a conocer después, en 2013, que ya habíamos iniciado el proceso de divorcio”, por lo que, cuando ella convaleció después de cáncer, ya estaban distanciados.