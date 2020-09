Kunno se despide entre lágrimas de las redes; "me destrozaron", dice

El influencer Kunno sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará las redes sociales para evitar las críticas, esto luego de dar a conocer que cobraba mil 200 pesos por mandar un pequeño saludo a sus seguidores en la plataforma Hola Fan!.

A través de una transmisión en directo, el famoso tiktoker anunció que dejará las redes, sin mencionar si será de forma temporal o permanente.

"Definitivamente me voy a retirar de redes sociales porque no me encuentro bien. Para mí es muy difícil estar hablando ahora sobre esto porque jamás he querido que mis seguidores me vean mal"

El también conocido como Papi Kunno también trató de explicar los motivos por los cuales cobra la enorme cantidad de dinero.

"A veces tengo sesiones de fotos y tengo que contratar maquilladores, pagar a los fotógrafos. No crean que por ser alguien de Internet todo es gratis o regalado, claro que no. Hay ciertas cosas que pago, mis alimentos. Como ustedes ya saben, soy de Monterrey y me acabo de mudar a la Ciudad de México, voy a pagar mi departamento, mi colchón, televisor, lavadora, microondas, todo".

Kunno no pudo aguantar las ganas de llorar y aseguró no estar en condiciones óptimas.puesto que sus críticos lo "destrozaron".

"Han pasado muchas cosas seguidas, golpe tras golpe. Estoy cansado, la verdad no quería renunciar, es a lo que más le tenía miedo. A final de cuenta soy persona. Sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas. Necesito descansar, ya no me siento a gusto conmigo. Lo lograron, me destrozaron y ya me caí, pero me voy a volver a levantar".

Kunno gozó de gran popularidad en Tiktok, donde llegó a tener más de 14 millones de seguidores y sus videos llegaban a las mil 300 reacciones.

Además de los saludos caros, los internautas no estaban de acuerdo con la manera en que trataba a sus seguidores, con quienes no mostraba cordialidad. También causó polémica por comentarios misóginos al decir que "las mujeres apestan cuando abren las piernas".