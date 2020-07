La Chilindrina revela por qué Chespirito decidió cancelar “El chavo del ocho”

Ciudad de México.- Mediante una entrevista, la actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, la 'Chilindrina', reveló por qué Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' decidió cancelar ‘El chavo del ocho’.

Durante una entrevista online con el presentador argentino Guillermo Andino para América TV, María Antonieta platicó sobre cómo ha pasado la cuarentena por coronavirus (Covid-19) y reveló que ya lleva más de tres meses sin salir a la calle, además, agradeció a sus fans por preocuparse y aseguró que no se está “muriendo de hambre”.

Gracias por preocuparse por mí, yo creo que se preocupan, porque todo el mundo me dice '¿es cierto Chilindrina que te estás muriendo de hambre?', no, tanto así no, es más, como muy bien, adelgacé porque me veía muy gorda en la televisión, entonces me dan mi dieta especial de verdurita, guácala, que no me gusta… Les quiero decir que estoy muy bien, la pandemia no me ha caído mal, me ha caído bien porque estoy en mi casa, con mi familia, mi mamá María Antonieta es mi nueva mamá, me trata muy bien", expresó.