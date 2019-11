Mimi Choi, la reina del maquillaje surrealista en tres dimensiones

Solo retocarse las pestañas, echarse colorete y delinear sus labios son actividades que Mimi Choi no contempla. Lo que para otra persona es la tónica mañanera, para esta profesional no supone ni el comienzo de su trabajo habitual. Choi emprende una variante extrema del maquillaje. No se trata de resaltar ciertos rasgos, sino de que el rostro se convierta en un lienzo en blanco donde mostrar sus habilidades artísticas. Y este talento pasa por multiplicar los ojos, desdibujar los contornos o añadir capas de surrealismo. “Muchos de mis looks están inspirados en obras vanguardistas o en el arte digital que encuentro en internet”, dice a Verne por correo electrónico.

La artista de 34 años, nacida en Macao (China) y residente en Vancouver (Canadá), plantea en otras personas o en sí misma un retoque facial alternativo. Admiradora de “maestros” como Salvador Dalí o M. C. Escher, Choi elabora una estampa hipnótica donde desaparecen los mofletes, el tabique o la barbilla. Sus dibujos provocan mareos, desasosiego y la duda de si es real o un truco fotográfico. Dos dimensiones se tornan en tres o cuatro, entre espirales y vahídos. Un repaso por su perfil de Instagram, con 1,2 millones de seguidores, sirve para entender esta obra inclasificable.