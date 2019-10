"No era parte de un circo", Sofía Castro habla del matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

El matrimonio del expresidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera levantó muchas dudas y rumores desde que se casaron aquel 27 de noviembre de 2010, desde entonces y hasta su reciente divorcio, distintas versiones aseguran que la boda fue ficticia para favorecer el sexenio del exmandatario.

Sin embargo, la hija de la actriz, Sofía Castro, aseguró que Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto sí tuvieron un matrimonio real y que la relación entre ellos y los hijos de ambos fue especial y muy bonita.

"Yo tuve una familia hermosa durante 11 años y no era parte de un circo y todos así posando. La relación que tuvimos fue muy bonita, al final mis papás no se entendieron y de eso no voy a hablar al respecto pero bueno, formamos una familia de 8 y ahí está".

Por otro lado, Sofía Castro también fue cuestionada sobre la presunta enemistad que existe entre ella y las hijas de Enrique, Paulina y Nicole Peña Pretelini, a quienes quería como sus hermanas, pues recordemos que la joven actriz consideraba a Enrique Peña Nieto como su papá.