Slipknot estrena máscaras y video, pero están de luto

Desde inicio de año Slipknot venía ya anunciando que pronto iniciarían una nueva gira mundial con disco y máscaras nuevas, pues hoy es el día que esto se hizo realidad, al menos en los dos últimos rubros.

Y es que la banda de Des Moines, Iowa están estrenando "rostros" y estos viene de la mano con el nuevo material que lleva como título "We Are Not Your Kind" y en el que se desprende el video del sencillo "Unsainted". Cabe mencionar que Shawn “Clown” Crahan fue el encargado de dirigirlo.

La banda de metal alternativo tardó cuatro años en cocinar dicho disco y en palabras del mismo Clown que dijo que a pesar de que el arte que están ahora realizando en esto la recompesa para todos es nada menos que la salvación, así lo comentó a la revista NME.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que la banda dio a conocer el día de hoy que se encuentran de luto, ya que ayer sábado la hija de Shawn Crahan, Gabrielle, falleció a la edad de 22 años.

"Con el corazón roto y el más profundo dolor, tengo que informar a todos de que mi hija más joven, Gabrielle, falleció ayer sábado 18 de mayo del 2019. Tenía 22 años. Los preparativos del funeral se llevarán acabo próximamente. Mi familia y yo pedimos que se respete nuestra privacidad para superarlo", escribió Clown quien no especificó la causa de la muerte.