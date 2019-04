​Temas navideños de Luis Miguel, de lo más escuchado en Spotify

Los temas navideños interpretados por Luis Miguel, entre ellos “Navidad, Navidad” y “Santa Claus llegó a la Ciudad”, son los más escuchados en México en Spotify en esta temporada.

De acuerdo con los datos de la plataforma, se seleccionaron las diez canciones navideñas favoritas de los mexicanos, entre las que se encuentran tres canciones del intérprete, se indicó en un comunicado de prensa.

Además de los ya mencionados figuran “All I want for Christmas is you” (Mariah Carey), “Feliz Navidad”, (José Feliciano), “It’s beginning to look a lot like Christmas” (Michael Bublé), “Mistletoe” (Justin Bieber).

Así como “Santa tell me” (Ariana Grande), (Santa Claus is coming to town) (Luis Miguel), “Christmas lights” (Coldplay), “Jingle bell rock” (Daryl Hall & John Oates) y “Blanca Navidad” (Luis Miguel).

Muchos de esos éxitos se encuentran en el Top Global, que se complementa con temas como “Last Christmas” de Wham! y “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” de Frank Sinatra, en los primeros diez lugares.