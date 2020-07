VIDEO. Captan a famoso actor limpiando parabrisas y pidiendo limosna

CDMX.- Sin importarle la pandemia del Covid-19, el primer actor no solo de televisión, sino de cine, Jesús Ochoa, fue captado limpiando parabrisas de autos en cruceros de la Ciudad de México. ¿Será que ya no le alcanza para sobrevivir?

La información se generó luego de que el director de la ANDA fue grabado y exhibido en redes sociales limpiando parabrisas y hasta lavando motocicletas.

Pero el mismo Jesús Ochoa lo aclara a su modo. Entre risas, el actor de ‘El bienamado’ dijo que era cierto, que también pide dinero en los cruceros de la Ciudad de México pero que no es para él.

El primer actor pide dinero en los cruceros, pero no para él, sino para los artistas de la calle. Foto: Especial.

El actor de ‘Por ella soy Eva’ agregó que este era un proyecto que tenía planeado hacer, que incluso ya se lo había planteado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaun, pero se atravesó la pandemia y se detuvo, pero hace dos semanas lo echó a andar.

El actor señaló que al reconocerlo, los automovilistas se sorprenden y le dan más dinero, el cual entrega a los artistas de la calle. Foto: Especial.

No ando limpiando parabrisas, pedí prestado un limosnero al padre aquí en la capilla de la iglesia de San Pedro y les ayude a cobrar a los bailarines de la calle… me fui al crucero del metro San Pedro de los Pinos; así no me arriesgo a algún contagio y lo que se logra recaudar es para nuestros artistas de la calle”, comentó el primer actor.