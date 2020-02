Yadhira Carrillo renovó su matrimonio con Juan Collado en la cárcel y responde a Lety Calderón

Yadhira Carrillo no se quedó callada tras las declaraciones que hizo Leticia Calderón sobre las infidelidades del abogado Juan Collado y aseguró que después de 12 años, se ha acotumbrado a "ese tipo de comentarios" y, además, confesó que renovó sus votos matrimoniales en el interior del Reclusorio Norte.

La actual esposa de Collado (quien se encuentra preso por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada) aseguró que ha aprendido a "tomar las cosas de quien vienen".

"Siempre va a haber personas que van a querer lastimar y así ha sido desde hace 12 años, así ha sido, estoy acostumbrada, muy acostumbrada. Si ustedes recuerdan, esto ya lleva muchos años, desde hace 12 años están este tipo de comentarios y no, no lastiman porque los tomo de quien vienen", dijo la actriz para el programa Ventaneando.

Leticia Calderón, quien fue esposa de Juan Collado y con quien procreó a Luciano y Carlo, recientemente confesó que el abogado es un hombre infiel y que conoce a sus exparejas. "Juan estuvo saliendo cuando estuvo conmigo con la conductora Edith y que le había dado el anillo de compromiso en una casa donde yo fui y me lo enseñó Juan, a mí me dio 3 anillos de compromiso y tuvo varias, tuvo una colombiana guapísima, de todo eso te enteras después verdad", reveló.

Ante estas declaraciones y luego de que la misma Yadhira Carrillo dijo que una 'canita al aire' no es motivo para una separación, la esposa de Juan Collado aseguró que ella no tuvo nada qué ver con la separación del abogado y Lety Calderón y, a pregunta expresa, dijo que no habría manera de sentarse con la exesposa de su pareja para llegar a una tregua.

"No porque ya ha habido oportunidades y siempre que yo la veo... cuando falleció la abuelita de Juan y todo eso, yo la abrazo y le digo 'cómo estás', 'tus hijos están preciosos' 'eres una mamá preciosa', 'te admiro, te felicito', 'si necesitas algo cuentas con nosotros siempre', 'mi casa es tu casa', 'cuentas conmigo'. O sea, yo le he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo toda mi vida porque así soy yo".

Y, para remetar, Yadhira Carrillo dijo que ella y Juan Collado renovaron sus votos matrimoniales en el Reclusorio Norte.