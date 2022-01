A finales de enero pico máximo de contagios de COVID en Hidalgo: SSH

A finales de enero en Hidalgo se alcanzará una aceleración considerable de casos COVID-19, misma que reducirá entre la primera y segunda quincena de febrero; para marzo terminará la cuarta oleada de la pandemia, informó el titular de la Secretaría de Salud estatal (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera.

En conferencia de prensa el funcionario estatal dio a conocer que Ómicron es ya la variante de COVID dominante en la entidad que desplazó por completo a la Delta y es altamente transmisible, por lo que en los últimos 15 días se registraron en 5 mil 319 casos adicionales, con promedio de 354 casos positivos al día, detectados en los Servicios de Salud del estado tanto públicos como particulares.

“Apenas vamos empezando y en Hidalgo a finales de enero, las siguientes dos semanas, vamos a tener una aceleración considerable en el número de casos y para la primera y segunda quincena de febrero empezaremos el descenso. Creemos nosotros que para finales de marzo estaremos prácticamente fuera de la cuarta oleada, estas son las predicciones que estamos haciendo”, refirió.

Benítez Herrera exhortó a la población a no echar las campanas al vuelo y no desestimar la gravedad del número de contagios, así como a no descuidarse para que todo lo que se ha ganado y hecho en torno a la pandemia se pierda por un descuido.

“(No digan) ‘no pasa nada, es una cepa mucho más débil’. No es más débil, es una cepa mucho más rápida, el que no se ancle de la misma forma a los tejidos es diferente, y lo que no se ha tomado en cuenta es que existen medidas de bioseguridad. En casi todos los lugares se están llevando a cabo, ya que medidas de bioseguridad más vacunación, es lo que nos va a poner a salvo”, explicó.

MAYOR POBLACIÓN CONTAGIADA QUE LO REPORTADO

También señaló que los números de positividad del virus son mayores a los reportados, ya que para el caso de los Servicios del Sector Salud referente al sistema público de salud no es la totalidad de la positividad, es una muestra de diez por ciento.

“Lo que significa que todavía tenemos muchos más casos positivos de los que en este momento estamos reportando. Hay que tomarlo muy en cuenta, señalan que estamos reportando menos de lo que realmente es, y sí, porque de acuerdo con la vigilancia centinela todo paciente ambulatorio será muestreado en solo diez por ciento, mientras que se muestrean a cien por ciento aquellos pacientes hospitalizados”, precisó.

