A través de video, padres solicitan encontrar a Sebastián Yáñez

A través de un video que circula en redes sociales, los padres de Sebastián Yáñez Gómez, quien desapareció en Pachuca el pasado 6 de noviembre, solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Omar Fayad Meneses para localizarlo.

De acuerdo con una ficha de búsqueda emitida por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), la última vez que vieron a Sebastián Yáñez fue a la altura del restaurante Tu Lunch, donde se encontraría con una persona de quien se desconoce su identidad.

Este video es para pedir apoyo de todas las autoridades encarecidamente, al presidente del país y al gobernador del estado. Soy la madre de Sebastián Yáñez Gómez, un niño desaparecido desde el 6 de noviembre”.

Y agrega: “no lo encuentro, todo es un silencio absoluto, finalmente las autoridades están haciendo su trabajo, lo entiendo, pero no hemos tenido respuesta, no es posible que no se localice, tanta inseguridad, mi hijo es un niño bueno, honorable, de una familia trabajadora”.

Mientras que el padre de Sebastián pidió el apoyo de las autoridades para localizar a su hijo cuanto antes.