AMLO confía en un milagro para aprobar reforma educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que puede haber un milagro para que, después de que se reponga el proceso en el Legislativo, se apruebe la reforma educativa y que el "bloque conservador" que votó en contra cambien de opinión.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que en tanto se repone el proceso, está vigente el memorándum que firmó para cancelar la reforma educativa aprobada en la administración de Enrique Peña Nieto.

"Es muy difícil que cambien de opinión los del bloque conservador, pero bueno, no descartarlo porque hay milagros, se puede dar el caso que ellos cambien y los que faltaron pues que participen y entonces se puede aprobar la nueva reforma. A veces hasta las piedras cambian de modo de parecer, que los que votaron en contra cambien de parecer, así es esto, es la democracia", sostuvo.

El presidente sostuvo que puede ser en un periodo extraordinario que se vuelva a votar la reforma educativa, ya que ayer fue votada en contra en el Senado de la República.

Dijo que en tanto se cancela la mal llamada reforma educativa y se aprueba la nueva, está vigente -con sus características específicas- el memorándum aunque haya recibido críticas de que es ilegal.

"Memorándum reafirma, les guste o no les guste a los conservadores, el compromiso inalterable de cancelar la mal llamada reforma educativa que fue una imposición", expresó.

Sobre tres senadores de Morena que se ausentaron ayer de la votación, López Obrador negó que vaya a haber represalias.

Defendió que uno de ellos si dio justificación y otros dos no, pero "a veces se piensa que no hace falta y se da como un hecho que se va a aprobar".

"En bloque un partido conservador se opuso, no puedo decir qué partido fue se los dejo de tarea y faltaron dos o tres senadores del movimiento liberal que no asistieron, o se fueron, o no estuvieron. Yo espero que para la próxima estén presentes y de esa manera se logre la aprobación", indicó.