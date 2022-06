Acusa reportera agresión con ácido en Huehuetla

Al cubrir un desalojo en Huehuetla en octubre del año pasado, Mary Loren Hernández Acencio, reportera de JMS radio, fue rociada con ácido, hecho por el que responsabiliza a personas allegadas al diputado del PRD, Miguel Ángel Martínez Gómez y al edil Javier Santillán Melo.

El 14 de octubre, la periodista Mary Loren Hernández Acencio acudió a cubrir un desalojo en el municipio Huehuetla; sin embargo, fue víctima de un ataque con ácido por parte de los habitantes de la casa en cuestión, a quienes relacionó con el diputado perredista y el alcalde de dicha demarcación.

De acuerdo con la mujer, de las seis personas responsables de la agresión sólo una continua el proceso legal, por lo que acusó corrupción por parte de los funcionarios antes mencionados ya que los demás salieron libres inmediatamente.

Las otras cinco personas presuntamente responsables de las agresiones son Ángel Vigueras, Sócrates Encarnación, Elisa Islas Barragán, Tonatiuh Encarnación y Laura Arteaga, quien fue la responsable de arrojar el ácido a los afectados.

Según su testimonio, brindado en el encuentro estatal para el análisis en materia de protección de la salvaguarda de los derechos para el ejercicio del periodismo, a ocho meses del ataque aún cuenta con secuelas que perjudican su actividad laboral como locutora, por lo que los daños no solo son en su persona, sino en su desarrollo general.

“Perdón si no hablo fuerte, recibí acido en el rostro y tengo secuelas del oído y la garganta, a veces me quedo sin voz, me pasó en un desalojo en Huehuetla, nos abrieron un tanque de gas, nos dijeron que nos iban a linchar y nos arrojaron acido”, comentó.