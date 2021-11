Acusan irregularidades durante elección en mercado Morelos de Ixmiquilpan

Locatarios del mercado José María Morelos y Pavón en Ixmiquilpan, señalan inconsistencias en el padrón de comerciantes que pueden participar en la elección de la nueva administración, pues aseguran no coincide con la lista oficial.

Este día, según lo convocó el gobierno municipal de Ixmiquilpan encabezado por Araceli Beltrán Contreras, se realizan las elecciones para renovar la administración del mercado.



Las urnas fueron instaladas en la explanada del jardín municipal, donde personal del ayuntamiento, en coordinación con algunos representantes de los locatarios, mantienen el control de las votaciones.



Para ello disponen de una lista de afiliados, con el objetivo de asegurar que únicamente voten quienes están inscritos en el padrón que comprende 508 locatarios. Sin embargo, según señalan varios de los comerciantes, incluido el último encargado de la administración Leopoldo Vargas Álvarez, dicho documento no concuerda con el registro oficial.

Nos damos cuenta por ejemplo en la lista, cómo la van nombrando, porque hay muchos que ya no están, que traspasaron sus negocios a sus hijos o alguien más y las están mencionando (a las personas)", afirmó Vargas Álvarez.

Detalló que dicha inconsistencia ya fue expuesta ante el personal del ayuntamiento, pero señaló que no fue tomada en cuenta.

Además, cuestionó el origen de la lista que obtuvo la presidencia, pues asevera que la administración del inmueble no les entregó nada. "A mí me la solicitaron, pero los locatarios dijeron que no se les entregara y por eso no les dimos nada, entonces no sabemos cómo obtuvieron esa supuesta lista", puntualizó.

Cabe destacar que según la convocatoria, las urnas cerrarán en punto de las 18:00 horas para proceder con el conteo oficial.

Las noticias de AM en

Síguenos