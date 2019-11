Acusan omisión de autoridades en caso de Noemí Haydee, joven de Tizayuca asesinada

Pese a tener pruebas que involucrarían al presunto asesino de Noemí Haydee Hernández Sánchez, joven de 19 años de edad encontrada muerta el pasado 24 de agosto en las inmediaciones de la autopista Arco Norte, autoridades han sido omisas en el caso, acusó la madre de la víctima.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Género de Hidalgo no ha citado a declarar al presunto homicida, quien es conductor de tráiler, bajo el argumento de que no hay pruebas suficientes, señaló Ana Haydee Sánchez.

No obstante que “ya les enseñamos (a las autoridades) los mensajes del Messenger (de Facebook de Noemí Haydee) en los que esta persona (quien es padre de una de sus amigas) acosaba a mi hija, pues le decía: ‘te quiero a ti, tú fuiste la elegida’”, comentó.

Noemí Haydée Hernández fue encontrada muerta por estrangulamiento cerca de la autopista Arco Norte, municipio Tolcayuca, y su madre pidió a las autoridades hacer bien su trabajo.

El día de su desaparición, detalló la madre, “mi hija mandó mensajes a dos de sus amigas en los que pedía ayuda: ‘dile a mi mamá que estoy mal, que estoy en peligro, me llevó el papá de una amiga’, advirtió”.

Sin embargo, las amigas a las que envió los mensajes “se quedaron calladas por miedo. Si sé que a una amiga le está pasando algo y está pidiendo ayuda, sé dónde vive su mamá y la conozco, no me quedó callada”, comentó.

Por secrecía de la propia investigación, Ana Haydee Sánchez no reveló el nombre de quien sospecha es el asesino de su hija.

Mencionó que pese a que han mostrado a la autoridad los mensajes enviados a las amigas, el historial de Facebook Messenger de su hija, e incluso la dirección del domicilio y las placas del tráiler que maneja el presunto responsable, “aun así no son pruebas suficientes”, dijo.

PRESUNTO RESPONSABLE LE HABRÍA OFRECIDO TRABAJO

De acuerdo con Ana Haydee Sánchez, el presunto asesino le había prometido trabajo a su hija para descargar la mercancía que transportaba en la caja del tráiler, “le ofrecía 500 pesos por dos horas, yo le dije: ‘Hija, esto está mal’”.

La mamá señaló que Noemí conoció al hombre y a su esposa hace años, debido a que les advirtió que la hija de estos (amiga) era víctima de violencia física por parte de su novio.

“El señor, a manera de gratitud, le pidió a mi hija su número de teléfono, pues sabía que necesitaba trabajo. Por eso este sujeto se involucró con ella”. Sin embargo, agregó que posteriormente “hubo mucho hostigamiento hacia Noemí de esta persona”.

Por tal motivo, pidió justicia a las autoridades estatales, que realicen bien su trabajo y no encubran a nadie: “¿Qué más necesita la Procuraduría (de Hidalgo)? ¿Tener el video de cómo lo está haciendo (asesinato)? ¿Por qué no citarlo para que expliqué los mensajes que le mandaba a mi hija?”, cuestionó.

Añadió además: “Ellos dicen que no son pruebas suficientes y que siguen trabajando. No sé qué estén encubriendo o qué miedo tengan. Me duele que cuando voy a la fiscalía hasta me ven mal y dicen: ‘¿otra vez usted señora?’, sí, otra vez y no me voy a callar”, concluyó.