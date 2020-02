Acusan privación ilegalidad de la libertad en Huejutla, autoridades vecinales mantienen retenido a hombre

Desde hace cinco días Fidencio F. permanece privado de su libertad en la cárcel comunal de Tepexititla, municipio de Huejutla. Sus familiares piden a la autoridad correspondiente atender el asunto para lograr su liberación.

La esposa del detenido relata que los habitantes de aquella comunidad, ubicada en la Huasteca hidalguense, exigen el pago de 30 mil pesos para liberarlo, toda vez que lo señalan de haber cometido algún ilícito.

Esta detención ocurrió desde el lunes pasado y ha permanecido encarcelado en un espacio de cuatro metros cuadrados, donde bebe, come lo poco que le permiten, duerme y realiza sus necesidades fisiológicas.

Así lo relató quien se identificó como Elena F.H durante entrevista, donde aseguró que su cónyuge fue golpeado por otro sujeto, pero al acudir a denunciar dicha agresión ante el delegado municipal, lo encarcelaron a él.

Elena F.H. agregó que ha recurrido a diferentes autoridades como la presidencia municipal y la agencia del Ministerio Público para alertar sobre lo que calificó como una privación ilegal de la libertad, que enfrenta su marido.

El delegado y demás personas que apoyan la privación ilegal de Fidencio F. “cometen un error al mantener detenido, pues fue agredido por la persona que al final lo denunció, pero en verdad no cometió ningún delito”.

La mujer agregó que para ella resulta imposible pagar una multa de 30 mil pesos, pues es muy pobre, ya que su marido solo alcanza a ganar 900 pesos semanales, cuando hay trabajo, y ahora permanece cautivo.

Anunció que solicitará la intervención de la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), pues asegura que la autoridad municipal no hace nada para liberar a su esposo.

Elena F.H. denunció, también, amenazas de muerte contra su esposo, así como actos de intimidación hacia ella por parte del delegado municipal y personas que respaldan lo que llama considera privación ilegal de la libertad.

Dicen que si sigo molestando me van a encerrar ¿qué espera la autoridad, que me maten para actuar o que dañen a mi marido? Solo busco justicia”, finalizó Elena F.H. durante una entrevista con AM Hidalgo.