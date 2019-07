Advierte Asael que su equipo ganará consejo del PAN

Asael Hernández Cerón, diputado local, anticipó que 90 por ciento de los integrantes del próximo Consejo Estatal del PAN, a elegirse los próximos 13 y 14 de julio, serán “de su equipo” y advirtió que no será “un agandalle”.

Además, el también líder del grupo político que predomina en el partido albiazul señaló que en los 32 Comités Directivos Municipales (CDM) a renovarse, se pugnó por establecer planillas de unidad para no desgastar a la militancia, y mencionó que solo hubo resistencia en Pachuca.

En total son 80 integrantes de dicho Consejo Estatal, quienes tienen la posibilidad de incidir en las decisiones internas del partido, como la postulación de candidatos a puestos de elección popular.

“No es un agandalle porque hay una convocatoria pública que nos daba igualdad de circunstancias a todos y depende si cada quien hace valer esos derechos. No puede haber reclamo alguno de que no hay cancha pareja y que no se le dejó participar a nadie”, indicó el también expresidente estatal del PAN.