Advierten PAN y PRD fines electorales en vacunación de personal docente

Los representantes ante los órganos electorales de los partidos PRD, Francisco Ortega Sánchez, y PAN, Yuseb Yong García Sánchez, se pronunciaron a favor de la vacunación a profesores; sin embargo, consideraron que el anuncio para mayo próximo tiene fines electorales para favorecer a Morena en los próximos comicios, pues aún no concluye la inoculación de adultos mayores, personal del sector salud y se negó por ahora a médicos privados.

Ortega Sánchez, representante del sol azteca ante la Junta General del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, calificó el inicio de la vacunación de personal docente como una ocurrencia, pues no se ha terminado la aplicación de primeras y segundas dosis a trabajadores de salud ni adultos mayores en la entidad, además de que se anunció que la siguiente semana iniciarán con las personas de 50 a 59 años.

El perredista expresó que el gobierno federal informó que en mayo comenzarán con la vacuna para profesores, pero no han dado detalles si será para todo el sector educativo o únicamente a los maestros frente a grupo.

“Como partido no estamos en contra de que se vacunen a los profesores, no, de ninguna manera, lo único es que no nos parece que se estén utilizando ocurrencias en el marco de un proceso electoral evidentemente con todos los tintes políticos electorales, pues no tiene ninguna otra explicación lógica (inoculación de docentes ahora)”.