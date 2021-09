Advierten por robos de carteristas en central de abasto de Pachuca

Compradores de la central de abasto de Pachuca alertan por la presencia de ladrones en los pasillos del inmueble, por lo que piden intervención de dirigentes y locatarios.

De acuerdo con denuncias ciudadanas se alerta a la población acerca de carteristas, quienes aprovechando que la gente realiza sus compras se mezclan entre ella para hurtar las pertenencias.

Lo anterior tras un reporte realizado a la redacción de AM Hidalgo en el que se señala que el sábado anterior una mujer fue víctima de ladrones que deambulan en los pasillos de la central de abasto.

De acuerdo con el testimonio, el modus operandi de los ladrones es el siguiente: “Yo estaba parada comprando en una cremería de la central, había mucha gente, pero se me hizo normal, a mi lado se pararon dos mujeres y un hombre, pero no sospeché hasta que en unos minutos vi que se fueron y se me hizo raro, cuando quise sacar mi cartera para pagar ya no la tenía”.