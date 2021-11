Alergia, dolores y hedor generan químicos en río de Tizayuca; poblador prepara demanda

Desde hace algunos meses, Bernabé Palma, exmilitar y chef de profesión, observó cómo desarrollaba síntomas de una alergia a causa del derrame químico del parque industrial en el río Papalote de Tizayuca, situación de la cual aún no mejora, por lo que prepara una demanda contra la empresa que sea responsable del problema, así como contra la alcaldía

El hombre de 50 años de edad, quien ha vivido por 17 años en el fraccionamiento Nuevo Tizayuca, una de las zonas más afectadas, platicó con AM Hidalgo en el marco de la protesta que realizaron los vecinos por el derrame; aseguró que la pestilencia generada por los residuos químicos de la industria siempre ha estado presente.

Sin embargo, aseguró que, sin conocer las razones, en los últimos meses la situación ha empeorado, lo que además implica un problema de salud que representa para él un gasto económico fuerte que ronda los 40 mil pesos entre visitas al médico y medicamentos.

Bernabé es uno de los tantos vecinos que son afectados por este problema, quienes dieron un ultimátum a la alcaldía para resolverlo antes de tomar otro tipo de medidas, señal de la desesperación que sufren por cuidar la salud de sus familias.

Debido a su trabajo como chef, Bernabé se traslada diario de Tizayuca a la Ciudad de México en transporte público, por lo que el cauce del río forma parte de su ruta de caminata para tomar el autobús, por ende, se encuentra expuesto diariamente a la nube tóxica que generan los químicos.

Desde hace algunos meses comenzó con síntomas leves de una alergia, como irritación de ojos, dolor de garganta, sarpullido en la piel y malestar general, lo que atribuyó al cansancio generado por su rutina diaria.

“Vi al alergólogo, me vacunó contra las alergias, pero hasta el momento no he podido recuperarme porque los químicos siguen presentes en el aire, he tenido problemas para respirar, he gastado mucho en medicamento, pero si no es a diario mínimo cada tercer día desechan los residuos en el río, algo muy desagradable”, declaró Bernabé.