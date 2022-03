Alertan sobre fraudes cibernéticos en viajes turísticos; Huasca registra 60

Los fraudes cibernéticos por medio de plataformas son una de las principales problemáticas detectadas por los agentes de viajes, tan solo en Hidalgo durante el periodo decembrino reportaron 60 engaños a turistas que querían visitar el Pueblo Mágico de Huasca, reveló Eduardo Paniagua Morales, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Durante la firma de convenio con Alianza Turística de Hidalgo y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del estado, así como la toma de protesta del Comité de la AMAV filial en la entidad, el representante nacional recordó que durante la pandemia los agentes de viajes ayudaron a regresar a los turistas a su casa, incluidos a los que habían comprado paquetes mediante plataforma.

“Muchos de nuestros clientes decían que es más fácil con la plataforma; no es así, hoy se están haciendo más de 290 mil millones de llamadas de spam en toda Latinoamérica. El robo cibernético está causando un gran deterioro, no solamente a la actividad turística sino al gobierno federal, ya que son más de 30 mil millones de pesos en impuestos no recaudados”, informó.