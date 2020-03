Anuncian nuevo programa alimentario en Hidalgo; beneficiará a 200 mil personas

El gobierno del estado anunció una nueva fase del programa social ‘Hidalgo Te Nutre’, con el cual buscarán atenuar las consecuencias económicas y de salud provocadas por la pandemia de COVID-19 en zonas marginadas de la entidad.

Así, la fase denominada ‘Tu Dotación Alimentaria’ va dirigida a mujeres embarazadas, menores con problemas de nutrición, adultos mayores y personas con discapacidad. Se estima que este programa impactará a 200 mil personas a través de 50 mil beneficiarios.

En conferencia de prensa, José Luis Romo Cruz, secretario de la Política Pública, detalló que la inversión del programa asciende a 100 millones de pesos, el cual está diseñado en coordinación con la dependencia Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) del Gobierno federal.

HABRÁ SEGUIMIENTO POR LA UNAM Y OTRAS DEPENDENCIAS

A fin de medir la eficiencia del programa, apoyados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cada dos meses habrá revisiones médicas para las personas beneficiadas.

Patricia Valencia, presidenta del Sistema DIF Hidalgo, señaló que “los datos que nos arrojará (el análisis) serán importantes, ya que así se va a especificar qué grados de obesidad o de desnutrición tienen las personas”.

ENTREGA DE MANERA BIMESTRAL

Daniel Rolando Jiménez, secretario de Desarrollo Social (Sedeso) estatal, señaló que la canasta básica a entregar por medio de este programa tendrá 23 productos, entre ellos frijol, arroz y carne. Agregó que la otorgarán de manera bimestral en 768 localidades de 60 municipios.

CANASTA BÁSICA DE ACUERDO CON CADA REGIÓN

A través de un estudio nutricional, la canasta básica se entregará con base en las características alimentarias de cada región, a fin de no ir en contra de los usos y costumbres de las comunidades.

No será la misma canasta básica que se va a recibir en la región Otomí-Tepehua que la que entregaremos en la Huasteca, el Valle del Mezquital y en la zona metropolitana del estado”, señaló Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud del estado.

La entrega del programa inició este día. Cabe señalar que el estudio para identificar qué tipo de alimento nutre a la población de las regiones se hizo con nutriólogos del Sistema DIF Hidalgo y de la Secretaría de Salud estatal.