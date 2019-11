Arremete alcalde de Tlahuelilpan contra diputados de Morena y gobierno federal

Juan Pedro Cruz Frías, alcalde de Tlahuelilpan, manifestó su decepción al gobierno de México y arremetió contra diputados federales de Morena a quienes pidió “no ser el mayor rebaño de borregos”.

Esto lo dijo durante una reunión con diputados federales de Morena, a quienes el pasado jueves en Ciudad de México ediles de varios estados del país les pidieron recursos para sus municipios.

Señores diputados demuestren lo que dijo el presidente de que ‘ya no hay borregos’; de lo contrario, yo pensaré que el mayor rebaño está aquí, en el Legislativo, y no hace falta mencionar quién es el pastor… (Aludiendo a Andrés Manuel López Obrador)”, señaló.

Añadió que “en este momento todavía ‘soy un gobierno moreno’; derivado de la tragedia del 18 de enero pasado (que cobró la vida de 137 personas por la explosión de un ducto de Pemex) había un compromiso de ayudar al municipio de Tlahuelilpan”, dijo.

Sin embargo, al no ver cumplidos los compromisos o una respuesta del gobierno, agregó “me di a la tarea de visitar secretaría por secretaria (del gobierno federal) y la respuesta fue: ‘presidente no tenemos presupuesto’. Es algo que a mí me ha decepcionado”, expresó.

A su vez reprochó que “en este momento, no hay una separación entre el Legislativo y el Ejecutivo, porque eso es lo que nos dejan ver a todos los presidentes de México. Son bastantes las necesidades… las personas que perdieron la vida en Tlahuelilpan son víctimas de la falta de oportunidades en este país”.

RESPUESTA

Tras las declaraciones del alcalde de Tlahuelilpan, Luis Enrique Cadena, integrante de Morena en el estado, señaló que Juan Pedro Cruz nunca ha estado afiliado al partido.

En un principio “se hizo la invitación a presidentes municipales a adherirse a la cuarta transformación, asistió (el alcalde) a un evento convocado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en Pachuca, donde mostró completa arrogancia y poco conocimiento sobre este proceso”, dijo.

Por ello, advirtió que “como secretario de Organización de Morena en Hidalgo, me deslindo completamente de este sujeto que llega a la presidencia por las siglas del PT y que ha avergonzado al pueblo de Tlahuelilpan”.