Autorizan ampliación de horario para comerciantes en Tepeji del Río

Comerciantes de Tepeji del Río tiene autorizado extender su horario desde ayer y hasta el 16 de julio, fecha en que realizarán una reunión entre vendedores y autoridades locales para determinar si pueden reabrir más comercios con base en el número de contagios de COVID-19 que reporte la demarcación.

Durante la reunión efectuada en la biblioteca Nezahualcóyotl, se autorizó la siguiente ampliación en los horarios de venta: los comercios tanto de artículos esenciales como de los que no lo son, podrán cerrar a las 20:00 horas, anteriormente tenían autorizada la apertura de 8:00 a 18:00 horas.

Los negocios de venta de alimentos en el turno vespertino podrán cerrar a las 23:59 horas, cuando antes su límite eran las 23:00 horas.

COVID-19 EN TEPEJI

El 1 de junio, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) reportó 53 casos confirmados de COVID-19 y diez muertes por esa causa en Tepeji, mientras que el 30 de junio la cifra ascendió a 135 positivos y 22 defunciones.

Es decir, en el mes que recién terminó la demarcación tepejana sumó 82 casos, lo que significa un promedio diario de 2.7 contagios.

De acuerdo con revisión efectuada por este medio, durante junio Tepeji del Río registró tres fechas con el mayor número de contagios informados. La primera fue el jueves 9, cuando autoridades dieron a conocer 12 nuevos casos confirmados.

Dos días después, el sábado 11 de junio, se reportaron ocho contagios, con lo que el acumulado llegó a 83 positivos en la demarcación.

El tercer repunte fue el jueves 16 de junio, cuando registraron 11 contagios para un total de 99 hasta esa fecha.

TIANGUIS MUNICIPALES

En cuanto al tianguis de los lunes en Tepeji, a un costado de la central camionera, se mantiene con autorización de 50 por ciento para comerciantes de artículos no esenciales, más los vendedores de canasta básica.

En tanto, en Tlahuelilpan esta semana fue suspendida la plaza de los martes, que se instala en el centro de la demarcación, aunque previamente trabajó con 50 por ciento de sus integrantes, entre vendedores de canasta básica y artículos no esenciales.

Por su parte, en Tlaxcoapan el tianguis de los domingos también se reinstaló desde la primera semana de junio, y aunque no se coloca completamente, autoridades no han dado a conocer el porcentaje de comerciantes no esenciales que acuden a laborar.