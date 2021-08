Ayuntamiento anterior recibió 1 mdp de Planta Solar; dinero está perdido: alcalde

Pese a que no existe el concepto de pago de licencia de funcionamiento de parques fotovoltaicos en la Ley de Ingresos municipal, la administración anterior de Nopala recibió un millón 18 mil pesos del parque Guajiro, pero dicho recurso nunca ingresó a la Secretaría de Hacienda y se desconoce su paradero, señaló el alcalde Luis Enrique Cadena García.

Tras dar a conocer que esperan la aprobación del Congreso local a la modificación de la Ley de Ingresos de Nopala hecha por el ayuntamiento a fin de regularizar los pagos de la Planta Solar Guajiro, el presidente municipal indicó que la empresa ofreció hacer el pago anual correspondiente a la licencia de funcionamiento.

Detalló que la empresa ofreció pagar 500 mil pesos por concepto de licencia de funcionamiento como lo hizo con en el gobierno municipal anterior encabezado por David Padilla Guerrero. Para constatar que hizo esos pagos, la planta envió dos comprobantes de mismo número de transferencias bancarias por la cantidad de 500 mil y 518 mil pesos, señaló.

Debido a ello, Cadena García informó que su administración realizó una investigación en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para dar seguimiento a las transferencias que recibió el municipio por parte de la empresa Atlas que está registrada como Vega Solar.

Comentó que en esa indagación encontraron transferencias electrónicas por anticipo de donación para construcción de caminos de acceso, pagos de impuesto predial y licencia de construcción.

Detalló que los recibos que la planta fotovoltaica presentó de esos pagos, solamente cuentan con el sello de recepción y no tienen el de la Tesorería municipal, tampoco presentaron un documento oficial de la presidencia por concepto de licencia de funcionamiento.

Por ello, dijo, el gobierno actual busca hacer las cosas bien, por lo que modificaron la Ley de Ingresos para poder cobrar lo justo.

“En la investigación que hicimos al interior del ayuntamiento de los archivos que tenemos, no hay ningún reporte sobre estas transacciones, básicamente me entero de ellas por medio de la empresa que me entregó copias de esos recibos que habían pagado, pero no se cuenta con un registro dentro de la Tesorería municipal”, señaló.