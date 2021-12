Bailaré hasta que Dios me lo permita, dice Don Nicho de 91 años quien participa en Xantolo

A sus 91 años de edad, Narciso Reyes Lara aún es parte fundamental de la cuadrilla ‘La cobradora’, del tradicional barrio San José en la ciudad de Huejutla, donde hace unos días fue reconocido por el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), José Atilano Pérez Rodríguez, por sus aportaciones al festejo más tradicional de la Huasteca hidalguense, el Xantolo.

Don Nicho, como lo llama la mayoría de disfrazados de las diferentes cuadrillas de San José, recordó que comenzó a bailar desde los cinco años de edad, cuando le tomó "cariño" a esta actividad que inicia el 29 de octubre y concluye el 30 de noviembre de cada año.

Explicó que ha recorrido y apoyado a las cuatro o cinco cuadrillas del barrio San José y que en este año 2021 su participación estuvo centrada en el grupo de La cobradora, con el cual recorrió diferentes hogares de dicho sector poblacional hasta el 30 de noviembre cuando participaron en el destape de la cuadrilla infantil con la que cerraron los festejos del Xantolo.

Don Narciso refirió que pese a su edad avanzada aún puede bailar por un par de minutos, pues "lo que bien se aprende, no se olvida"; sin embargo, también reconoció que los años no pasan en vano y que las fuerzas ya no le ayudan para aguantar un son completo", agregó.

El vecino del barrio San José agradeció a Dios la oportunidad que tuvo de participar en los festejos del Xantolo 2021 y pidió a los jóvenes mantener "una bonita tradición que no debe morir", e invitó a las autoridades locales y estatales a fomentarla.

En tanto, Don Nicho aseguró que seguirá bailando y participando con las cuadrillas de San José hasta que el creador se lo permita y agradeció el reconocimiento que le entregó el titular de la SEPH durante el evento de Emprendedores 2021 organizado por la dirección de los Colegios de Bachilleres en Hidalgo.

Las noticias de AM en

Síguenos