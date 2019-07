Buscará PT alianza parcial con Morena; descarta venta de candidaturas

Para las próximas elecciones de ayuntamientos en Hidalgo, el Partido del Trabajo (PT) buscará una alianza parcial con Morena, informó Vicente Aguilar, comisionado político nacional de estructura electoral en el estado.

Durante su presentación como responsable electoral, Vicente Aguilar aseguró que en las postulaciones de sus candidatos no habrá ni injerencia externa ni venta de las mismas.

“Posiblemente busquemos una alianza con Morena, pero será parcial, no total. Tenemos diferencias, no de fondo pero sí de estilos de hacer política y eso significa que debemos ser cuidadosos”, expresó.

Al respecto, Javier Vázquez Calixto, comisionado nacional del PT en Hidalgo, advirtió que no se permitirá divisionismo en el instituto político, pese a que, sin decir nombres, indicó que hay un grupo político que tiene otras expectativas.

“Tenemos que darle certeza a la militancia, seremos un garante de la elección y no vamos a dar cheques en blanco en las candidaturas. En caso de no lograr acuerdos, podríamos llegar, si es necesario, a una encuesta, pero no nos vamos a pelear con nadie, para que todos quedemos contentos”, indicó.