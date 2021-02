Cantantes y famosos tienen todo el derecho de participar en la vida política: AMLO

Durante su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador consideró que artistas, luchadores, deportistas, ex miss universo, cantantes, entre otros, tiene todo el derecho de participar en la vida política del país.

“Tienen todo el derecho, es legítimo y es legal. De acuerdo a la Constitución, tenemos el derecho a votar y a ser votados, es un derecho ciudadano”.

El titular del Ejecutivo expresó que no se debe descalificar a priori, sino dejar que el escrutinio, que la decisión quede en manos del pueblo. “No estemos pensando que el pueblo es menor de edad que necesita tutela”.

Criticó que todavía cuesta entender que un campesino, un obrero, cualquier ciudadano tiene el derecho de decidir libremente, pero en el pensamiento conservador prevalece la idea de que el pueblo no existe.

“Entonces, por eso no se entiende que estamos viviendo otros tiempos. ¿Por qué no un artista?, ¿por qué no un deportista?, ¿por qué no un campesino?, ¿por qué no un obrero?”

El Presidente defendió que su partido Morena en 20015 eligió a candidatos a diputados federales por medio de una “tómbola”.

“Todavía hace poco cuando se optó por nombrar en procesos de insaculación, rifa, sorteos a candidatos en un partido (Morena) que no voy a mencionar porque no viene al caso, ¿cómo es posible si necesitamos parlamentarios ¿cómo una indígena, una maestra, será legisladora? Además no sabe, no van a resistir los cañonazos, se van a vender, van a traicionar. Me consta, nadie se vendió”.