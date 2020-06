Casi 12 millones de trabajadores dejaron de laborar por crisis sanitaria en México

Durante el cuarto mes del año salieron del mercado laboral casi 12 millones de trabajadores, producto de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, de acuerdo con los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, llevada a cabo por el Inegi.

Dicha encuesta reportó que la Tasa de Participación Económica en abril de 2020 fue del 47.5% respecto a la población de 15 años y más, cifra inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de marzo del mismo año. Esta disminución representa una variación a la baja de 12 millones de personas económicamente activas, principalmente por encontrarse en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por la cuarentena.



El Inegi destaca que se trata de una suspensión sin percepción de ingresos de por medio y sin certeza de si se mantiene el vínculo laboral o de retorno al trabajo.



De esta forma la participación de la Población Económicamente Activa cayó de 59.8% en marzo a 47.5% en abril de la población de 15 años y más; mientras que la Población No Económicamente Activa repuntó de 40.3% a 52.5% para el mismo periodo, siendo la primera ocasión en que la Población No Económicamente Activa supera a la Activa, precisó Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, en la presentación de los resultados.



La población ocupada que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda pasó de 5.1 millones de personas en marzo de 2020 a 11 millones en abril del mismo año, equivalente a una tasa de subocupación de 25.4%. El valor en el mes de abril se traduce en un incremento de 5.9 millones de personas subocupadas, esto es, 16.3 puntos porcentuales más respecto a marzo.



La población desocupada, es decir, la que no tiene trabajo manifestando al mismo tiempo que realizó acciones de búsqueda de empleo, en abril de 2020 se estimó en 2.1 millones de personas, que equivalen a 4.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), tasa superior en 1.7 puntos porcentuales respecto al mes inmediato anterior y en 1.2 puntos porcentuales mayor a la de abril del año pasado.



En complemento a lo anterior, la población no ocupada con disponibilidad para trabajar, pero sin buscar activamente un empleo, pasó de 5.9 millones en marzo de 2020, a 20 millones de personas en abril de 2020, lo que equivale a un incremento de 24.5 puntos porcentuales. Dichas personas, en su mayoría, están a la espera de volver a retomar sus actividades.



En abril pasado, la Tasa de Informalidad Laboral se situó en 47.7%, cifra menor en 8.0 puntos porcentuales comparada con la del mes previo. La población informal salió del mercado de trabajo siendo ahora población no económicamente activa con disponibilidad para trabajar. Esta disminución también refleja la suspensión temporal de actividades y la espera de retomarlas.