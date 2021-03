Casos activos de COVID en municipios pobres de Hidalgo: Coneval

Nicolás Flores, Tlanchinol, Chapulhuacán, Huehuetla y San Bartolo Tutotepec son los municipios de Hidalgo con casos activos de COVID-19 que tienen mayor porcentaje de población en pobreza, de acuerdo con el Visor Geoespacial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La herramienta digital del Coneval indica que Hidalgo registra 655 casos activos de COVID en 60 municipios, de los cuales dos registran entre 80 y cien por ciento de pobreza, que son Nicolás Flores y Tlanchinol, con tres casos activos cada uno.

Mientras que 21 municipios tienen rango de pobreza entre 60 y 80 por ciento; 25 municipios con rango entre 40 y 60 por ciento; y 12 demarcaciones entre 20 y 40 por ciento de pobreza.

De los municipios con rango de pobreza entre 60 y 80 por ciento, destacan Acaxochitlán y Tenango de Doria con cuatro casos activos cada uno; Huehuetla, Tasquillo y Metztitlán con dos casos; Chapulhuacán, San Bartolo Tutotepec, Atlapexco, Tianguistengo, Tlahuiltepa, Calnali y Eloxochitlán con un caso activo cada uno, por mencionar algunos.

El Coneval indicó que hasta el 28 de febrero de este año, 95.4 por ciento de los municipios del país, es decir 2 mil 356 de los 2 mil 469, se ha registrado al menos un caso positivo de COVID.

En tanto, en los 113 municipios en los que no hay casos positivos de COVID, la mayoría se localiza en Oaxaca con 97; y entre las similitudes que comparten es que se ubican en regiones montañosas, tienen baja densidad de población y con más de la mitad de su población con accesibilidad muy baja o baja a carretera pavimentada.

MUNICIPIOS RURALES CON MÁS CUIDADO

El 3 de marzo, el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera dio a conocer que en las regiones rurales los habitantes se cuidan más que los de las zonas urbanas ante la propagación del virus, ya que colocan letreros en los accesos como: que si no son de ahí que no entren o que no se permite la entrada a vendedores ambulantes.

También recomiendan a que si habitan en el lugar, pero salieron, deben mantener cuarentena en su casa, “tienen mejor conciencia del riesgo que la gente que vive en comunidades urbanas. Los que a veces estamos marginados somos nosotros, los de las áreas urbanas que no queremos entender que si nos descuidamos podemos perder”, refirió el miércoles el funcionario estatal.

El Visor Geoespacial de la Pobreza y COVID-19 en los municipios de México, es una plataforma de Coneval que ofrece un panorama amplio sobre el avance de la pandemia sanitaria en el territorio nacional y permite visualizar su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza.