Cobro de parquímetros no corresponde a tiempo de servicio, motivo de clausura

Un total de 30 parquímetros y dos cajas de cobro de la empresa Comuni Park fueron clausurados esta tarde por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Hidalgo, por incumplimiento a la Norma 48, al no contar con la calibración de sus instrumentos de medición, así como por no exhibir los precios de multas.



De acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia federal, la suspensión de las actividades comerciales de la empresa que presta el servicio al ayuntamiento de Pachuca deriva también de que el modelo de los equipos no está avalado por la dirección general de normas de la Secretaría de Economía.

TIEMPO DE SERVICIO NO CORRESPONDÍA CON EL COBRO QUE REALIZABAN

En el tema de la calibración de los aparatos, se detalló que el tiempo de servicio no correspondía con el cobro que realizaban, y después de una queja presentada ante la dependencia, esta dio curso a la supervisión de parquímetros en calles del centro de Pachuca.

De dicho recorrido de verificación, detalló que 30 equipos estaban fuera de la norma, por lo que recurrió a la clausura. La mayoría de estos se encuentran en la calle Guerrero.

REACCIÓN DE LA ALCALDÍA DE PACHUCA

En entrevista con la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, señaló que el secretario general del municipio dialoga con el representante legal de Comuni Park para conocer los motivos de la clausura.



Indicó que de este tema se encargará la empresa y refirió que revisarán el contrato para averiguar si existió la posibilidad de evitar esta sanción por incumplimiento.



Mientras tanto, señaló que los aparatos que no fueron clausurados continuarán con su operatividad regular.