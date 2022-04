Comité de Transparencia ocultó información sobre caso por fallo de PREP en 2020: exconsejero

A más de año y medio del fallo del PREP 2020 en las elecciones de renovación de ayuntamientos, no existe una sanción contra la empresa Megaweb y tampoco se conocen avances de la investigación interna del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ya que el Comité de Transparencia reservó la información, lo que impidió a las y los consejeros conocer los detalles del proceso, indicó el exconsejero Francisco Martínez Ballesteros.

En conferencia de prensa, el exconsejero del IEEH, quien fue removido de su cargo por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 31 de enero, relató los hechos ocurridos con la falla del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y mencionó que no elude su responsabilidad, pero aclaró que su destitución no tuvo que ver con un acto de corrupción ni de tráfico de influencias o conflicto de intereses.

Cuestionó por qué a más de año y medio después de lo ocurrido, aún no exista responsabilidad fincada a la empresa Megaweb, que fue la que obtuvo adjudicación directa para el servicio del PREP, ya que el asunto está en manos del Órgano Interno de Control y de la Dirección Ejecutiva Jurídica del IEEH.

Recordó que a partir del primer simulacro del 27 de septiembre de 2020, cuando falló el ejercicio, solicitó al titular de la unidad de informática que entregara a la empresa un listado con las observaciones y en los días siguientes hicieron diversos requerimientos a Megaweb, para que cumpliera, lo cual no sucedió.

Quienes lo apoyaron en la petición del procedimiento sancionador fueron el exconsejero Augusto Hernández Abogado y los consejeros Cristian Uziel García Reyes y Miriam Saray Pacheco Martínez.

Explicó que después que falló el simulacro del PREP, en la sesión del 17 de octubre solicitaron que se iniciaran procedimientos y unos días después, toda la información respecto de la empresa fue declarada por el Comité de Transparencia del IEEH como reservada.

“A los consejeros nos enviaron un oficio donde nos hacían conocer que estaba reservada y que por lo tanto toda la información sería resguardada hasta el término de la investigación. Por tanto no nos enteramos, nos llegamos a enterar de la forma y contenido de esto hasta que el procedimiento de remoción nos fue notificado y pudimos acceder al expediente que tenía el INE”, mencionó.

Martínez Ballesteros no quiso señalar a alguien sobre la protección a la empresa con domicilio en Oaxaca, pero mencionó que el Comité de Transparencia del IEEH, conformado por directores, titulares de unidades y el secretario ejecutivo Uriel Lugo Huerta, determinó guardar toda la información como reservada.

“No tendría elementos para hacer un calificativo, pero sí puedo decir mi opinión respecto que no se me hace prudente haber resguardado una información que tendría que haber sido pública porque se trata de recursos públicos. No coincidí con esa determinación”, expresó.