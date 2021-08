Conoce la historia de Matute, lomito estrella en redes sociales

Matute, el perro que ha conquistado las redes sociales por haber sido contratado como jefe de seguridad en la Farmacia Victoria en el fraccionamiento Villas de Pachuca, no recibió ese puesto por casualidad, de acuerdo con Hermenegildo Rodríguez, encargado del establecimiento, en dos ocasiones los ha protegido con su presencia de personas problemáticas.

En entrevista con AM Hidalgo, el equipo de trabajo de la farmacia narró que no esperaban el auge que ha tenido Matute en redes sociales. Mencionaron que no lo hicieron con el afán de darse publicidad, simplemente fue para cuidar al perro que toda su vida ha rondado las calles de Villas de Pachuca.

“En cuestión de ventas no sentimos que hayan subido, claro, notamos que niños y personas vienen a ver a matute y le traen croquetas o regalos, pero no necesariamente compran algo en la farmacia. Esto no lo hicimos con el afán de hacernos publicidad y mejorar las ventas, fue simplemente por el cariño a Matute”, comentó Hermenegildo Rodríguez.

¿QUIÉN ES MATUTE Y CUÁL ES SU HISTORIA?

Matute es un perro de edad avanzada color aperlado, tamaño mediano, que ha vivido toda su vida en las calles de Villas de Pachuca. Desde cachorro se le vio en locales de comida, peluquerías, tiendas de abarrotes y de entretenimiento, hasta que la pandemia lo llevó a ser parte de la Farmacia Victoria.

A pesar de ser considerado un perro de la calle cuenta con sus vacunas, se le dan baños periódicos y está bien alimentado por las personas que trabajan en la farmacia.

“Nosotros llevamos dos años con la farmacia, poquito antes de la pandemia Matute vivía en un local de videojuegos que hay por aquí cerca, pero con la situación económica cerraron hace como un año, fue entonces cuando el perro se fue acercando y aquí se quedó”, explicó el encargado del lugar.

Matute es un perro tranquilo y noble que ha tenido siempre espíritu amistoso, el cual le ha ayudado a encajar en cualquier lugar. Gracias a ello obtuvo su empleo en la farmacia y de 9:00 a 22:00 horas se asegura de que todo trascurra con tranquilidad en el establecimiento.

Después de concluida su jornada laboral, Matute, junto con el personal de la farmacia, cierran el negocio y acompaña a Dian, quien atiende el mostrador, hasta la puerta de su casa no muy lejos del negocio.

Después de dejar a su compañera de trabajo se dirige a los puestos de tacos y hamburguesas de la avenida principal para continuar con su vigilancia a cambio de alimento.

Contrario a lo que se ha mencionado en redes sociales, el lomito no duerme en la farmacia, pues al terminar su jornada nocturna en los puestos de comida se dirige a una casa donde le acomodaron un pequeño colchón para dormir o simplemente se acuesta donde le agarre el sueño.

PROTECCIÓN DE UN GUARDIAN

Matute es jefe de seguridad en parte del cariño que le tienen, pero además se lo ganó a pulso, ya que en dos ocasiones ha librado al personal de la farmacia de lidiar con personas problemáticas que se acercan a causar molestias o con malas intenciones.

Al respecto, Hermenegildo comentó: “No tiene mucho que nos libró de un hombre con malas intenciones, de esos que solo vienen a molestar, él lo que hace es ponerse en la entrada y no los deja pasar, parece broma, pero tiene esa intuición porque solo en dos casos se ha puesto así, uno ya tiene algunos meses y otra ocasión fue hace unos días cuando se acercó un sujeto en estado inconveniente y Matute lo alejó”.

PRESTACIONES LABORALES

La de Matute dista mucho de la llamada “vida de perro”, pues sus jornadas laborales constan de siestas bajo el sol, comer salchichas y piezas de pollo, además, tiene días de descanso aleatorios elegidos a conveniencia.

Además, cuenta también con horas de siesta y tiene permisos ilimitados para faltar porque se estresa con facilidad, especialmente en los días de tianguis.

“Él no viene los días en los que hay tianguis porque le estresa andar en la calle con tanta gente, cuando son esos días se mete hasta el fondo de la farmacia para dormirse y no sale para nada”, comentó su compañera Dian.

Pero cuando se trata de trabajar Matute está a la orden del día, al entrar a la farmacia realiza una inspección olfativa a todo aquel que pretenda comprar algo, una vez pasada la prueba se dispone a descansar otra vez.

Por último, Hermenegildo llamó a ayudar a animales que lo necesiten. “Nosotros tuvimos esta oportunidad de apoyar a un ser indefenso, que lo único que tiene para brindar es cariño y en este caso protección, creo que todos deberíamos mostrar más empatía. Si está en las posibilidades darles un poco de agua, alimento o cualquier cosa que contribuya a que tengan una buena vida”.

