Crema antiviral promete eliminar virus, hongos y bacterias, estará en lavamanos comunitarios

Los lavamanos instalados en distintos municipios de Hidalgo contarán con una crema antiviral que promete neutralizar 99.99 por ciento de microorganismos patógenos y permanece activo sobre la piel hasta por 12 horas.

Algunas demarcaciones que cuentan con dichos lavamanos, y que a partir del fin de semana serán dotados con la crema, son: Pachuca, Tulancingo, Tula, Huejutla, Ixmiquilpan, Apan, Actopan y Tizayuca, informó el gobierno estatal.

Son 114 los lavabos, instalados en los sitios de mayor afluencia, equipados hasta ahora con agua, jabón, papel y gel antiviral para que los utilicen todas las personas durante la actual emergencia por COVID-19.

Tanto el gel como la crema antivirales son productos de difícil acceso para la población, por su costo y disponibilidad en tiendas de autoservicio y adquirirlos representa una inversión efectiva del programa Escudo contra el virus, agregó.

La crema antiviral es de patente mexicana, creada con un ingrediente nanoparticulado programado para detectar, seleccionar y neutralizar todo tipo de virus, bacterias, hongos, esporas y micobacterias.

Funciona a través de la desarticulación de ADN o ARN, que al no existir transferencia de información genética no genera resistencia y es un producto cien por ciento biodegradable, inocuo y no irrita la piel, a pesar del uso constante.