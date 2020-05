Cubrebocas, una medida absurda e ineficiente: Fernández Noroña

En redes sociales el diputado Gerardo Fernández Noroña fue objeto de burlas al compartir una fotografía donde se le ve con un cubrebocas mal colocado.

En su defensa, el legislador por el PT respondió en Twitter que lo hizo a propósito a manera de protesta, ya que considera que el uso de la mascarilla es una medida sanitaria ineficiente en el contexto de la contingencia por Covid-19 por el que pasa México.

"Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito", precisó en la red social.

Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente. pic.twitter.com/m9Ed2J3KrZ — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 26, 2020

Apenas este lunes, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, había aceptado el uso de cubrebocas como una medida de protección ante la pandemia, sobre todo en la próxima reapertura de actividades en la llamada "nueva normalidad".