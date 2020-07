Cumple un año sin recibir pensión, afectan Servidores de la Nación a adulta mayor

La adulta mayor originaria de Pachuca, de 77 años de edad que enfrenta alguna discapacidad, Rosa Vasconcelos Gómez, cumplió ya un año sin recibir su pensión para el Bienestar, debido a un error cometido por los Servidores de la Nación.

Así lo informó su hija Francisca Pazarán, quien hace unos días nuevamente acudió a la delegación de la Secretaría del Bienestar en Pachuca para exigir sin éxito alguno, que le ofrezcan una solución al problema que enfrenta su mamá.

“Son miles de excusas, nos dicen que ellos no son responsables, que la cosa es nacional o que van a rastrear el caso, que fue porque se duplicó el registro y así nos traen vuelta y vuelta”, lamentó Pazarán en entrevista con AM Hidalgo.

La pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores consiste en un apoyo económico de 2 mil 550 pesos cada dos meses y a la señora Rosa Vasconcelos, vecina de San Antonio El Desmonte, le corresponderían ya 15 mil 300 pesos.

El motivo de la suspensión fue porque los Servidores de la Nación, quienes levantaron el censo de beneficiarios tras la entrada del nuevo gobierno federal, duplicaron su registro. Una vez anotado en el sistema, la dieron de baja.

“Mi mamá no se ha desanimado, pese a que ve con mucha ilusión llegar ese dinerito que ocupa en ella, en nadie más. Aunque no puede caminar, sus hijos hemos estado al pendiente de su pensión, por ello pedimos a las autoridades que resuelvan ya este error, que no fue de mi mamá ni de nosotros”, indicó.