Da TEEH vista a Congresos de Hidalgo y Estado de México para sancionar a alcaldes

Por asistir al evento de cierre de precampaña del entonces precandidato único de Morena Julio Menchaca Salazar, las presidentas y presidentes municipales de Ixmiquilpan, Mixquiahuala, San Salvador, Tizayuca y Tepeapulco en Hidalgo, así como la alcaldesa de Tecámac en el Estado de México, vulneraron el principio de neutralidad, por lo que el TEEH ordenó dar vista a sus Congresos locales para que impongan las sanciones respectivas.

Durante sesión pública, el pleno del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) resolvió el procedimiento especial sancionador TEEH-PES-040/2022, promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de actos atribuidos a Julio Ramón Menchaca Salazar, senadores de la República, diputados federales y locales, y presidentes municipales, tras acudir al cierre de precampaña el 10 de febrero en Tizayuca.

Según el análisis se acreditó la asistencia de los senadores y diputados federales y locales; sin embargo, los magistrados señalaron que su sola asistencia a actos proselitistas en días hábiles e inhábiles no transgrede el principio de neutralidad porque ese solo hecho no implica la utilización de recursos públicos, además de que no hicieron llamado a favor o en contra de algún candidato o partido político.

Caso contrario para la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras; el alcalde de Mixquiahuala, José Ramón Amieva Gálvez; el de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz; las presidentas de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada; la de Tepeapulco, Marisol Ortega, en Hidalgo; así como la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, en el Estado de México.

De acuerdo con el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, la sola asistencia de las presidentas y presidentes municipales al evento, constituye una infracción porque implica la afectación indebida a la equidad en la contienda electoral, dado que no se pueden despojar de su carácter y actuar como un ciudadano más en actos que corresponden al ejercicio legítimo de un derecho.

Además, están obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público por lo que sólo pueden apartarse de esas actividades a asistir a eventos proselitistas en los días que contemplan en la legislación como inhábiles, por tanto la conducta denunciada fue existente.

Derivado de lo anterior, el TEEH ordenó dar vista de las constancias, al pleno de los Congresos de Hidalgo y Estado de México para que procedan a determinar la sanción conducente en torno a la responsabilidad de los servidores públicos mencionados.

Por otra parte, declaró la inexistencia de infracciones denunciadas consistentes en actos anticipados de campaña y violación al principio de neutralidad; en el uso de recursos públicos de los denunciados; y la inexistencia de la conducta denunciada al partido Morena “por culpa in vigilando” ya que los partidos no son responsables por las infracciones cometidas por sus militantes cuando actúan en calidad de servidores públicos.

DESECHA SANCIONES CONTRA ABRAHAM MENDOZA Y NATIVIDAD

Por otra parte, el TEEH desechó tres procedimientos especiales sancionadores contra el delegado de Programas para el Desarrollo Abraham Mendoza Zenteno y otros, al declarar inexistentes las infracciones atribuidas por acudir el domingo 3 de abril a Huejutla al inicio de campaña de Julio Menchaca.

También declaró inexistentes las infracciones atribuidas a Natividad Castrejón, coordinador de campaña de Juntos Hacemos Historia, por supuesta violencia política en razón de género contra la candidata de Va por Hidalgo Carolina Viggiano Austria durante una conferencia de prensa el 5 de abril, ya que no se acreditaron señalamientos por roles o estereotipo de género, sino que fueron críticas basadas en el contexto electoral.

En otro procedimiento especial sancionador, contra la diputada local María del Carmen Lozano, y los presidentes municipales de Ixmiquilpan y Atlapexco por asistir a una conferencia de prensa donde anunciaron que apoyarán a la candidatura de Julio Menchaca, el TEEH igual declaró inexistentes las infracciones.