Defensa de bosque en Zacacuautla significa la vida: Filiberta Nevado

Para los habitantes de Zacacuautla, en Acaxochitlán, la defensa de su bosque significa la vida, pues sin árboles no hay mantos acuíferos y si no hay agua, no hay vida, expresó Filiberta Nevado Templos, ambientalista de la región.

La activista, quien desde hace más de 20 años ha denunciado la tala ilegal en la zona, señaló que los vecinos limpiarán el monte para reforestarlo. Aunque han acudido con autoridades de los tres niveles de gobierno, no tienen respuesta para frenar la deforestación que en tan solo cuatro años acabó con 40 hectáreas de bosque.

“Queremos salvar lo poco que queda y rehabilitarlo. ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Debemos hacer algo por ellos, para que puedan decir que lo defendimos, que defendimos parte de este mundo”, agregó en entrevista con AM Hidalgo.

La ambientalista mencionó que ninguna autoridad se ha interesado por acabar con la tala ilegal, que llegan a acuerdos momentáneos pero el problema continúa, por lo que habitantes de la comunidad decidieron que limpiarán las zonas y comenzarán a reforestar.

“El pueblo hará limpieza y reforestación. Si las autoridades vienen son bienvenidas y si no, también. Nosotros ya no permitiremos más tala, se limpiará la zona para que broten nuevamente los árboles”, mencionó.

Ayer, la alcaldesa de Acaxochitlán, Rocío Jaqueline Sosa, acudió a Zacacuautla luego que pobladores retuvieron a 12 policías para llamar la atención de los encargados de las políticas ambientales y para que arribaran miembros de la Guardia Nacional y el Ejército, a fin que recorrieran la zona afectada con los pobladores.

“No creemos que vayan a hacer algo. En el caso del ayuntamiento ya en un mes se van (termina su periodo). No han hecho nada, pero se dio la circunstancia (retención de policías) y se obligó a la presidenta a venir y se le pidió que no hubiera represalias. Son indiferentes con su trabajo”, señaló.