Denunciantes del PVEM no tenían cargo laboral, eran colaboradores: Honorato

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Hidalgo no tiene puestos basificados de trabajo, pues desde 2018 no cuenta con prerrogativa ordinaria, es decir, carece de recursos públicos para gastos corrientes, indicó el dirigente estatal Honorato Rodríguez Murillo, quien comentó que quienes denuncian despido injustificado no tenían un cargo laboral, sino que colaboraban.

Derivado de una demanda laboral interpuesta por extrabajadores del PVEM, que alegan despido injustificado, dijo que respeta su derecho. Como representante del partido esperará los tiempos del proceso y será hasta junio cuando comparezcan ante la junta local donde desahogarán los temas pertinentes, además que acatarán la resolución que emita el Tribunal correspondiente.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, comentó que desde 2018 el partido no tiene prerrogativa ordinaria, por tanto no cuenta con recursos públicos destinados para gastos corrientes, por lo que existe colaboración de varias personas para que se mantenga el partido.

“La gran mayoría de los regidores, funcionarios que logran su objetivo en el partido, de alguna manera nos están apoyando al sostenimiento hoy que no tenemos prerrogativa, porque si no desapareceríamos virtualmente”, indicó.



Rodríguez Murillo dijo que uno de los demandantes es Jesús Gaona, quien durante muchos años trabajó en Comunicación Social del ISSSTE y por ello no podría estar incorporado oficialmente al PVEM como trabajador, agregó, pues incluso se jubiló del Instituto. Otro es Ángel Estada, regidor por Actopan, por lo que no podría tener una posición en el partido, añadió el entrevistado.

En el primer caso, el PVEM le daba una aportación por sus colaboraciones, pues él no estaba permanentemente, no tenía un horario para ir determinados días porque se le cruzaría con lo que hacía dentro del ISSSTE, sumado al impedimento legal para trabajar con el organismo político formalmente, agregó Rodríguez Murillo.

TRABAJO POR HONORARIOS

Rodríguez Murillo detalló que del personal que labora en el partido, la mayoría son por honorarios y algunos trabajadores son de base, como las personas de limpieza y algunos administrativos.

“Tenemos representantes ante los órganos electorales en los 18 distritos locales y siete federales y todos son por honorarios. Las elecciones pasadas todos los partidos tuvimos serias complicaciones porque los representantes de casilla todos eran por honorarios”, recordó.

En los partidos políticos hay muchas personas que trabajan de manera honoraria con miras a una aspiración política, para participar como regidores, presidentes municipales, diputados locales, incluso hay muchos que ponen dinero de su propia bolsa para poderse transportar y acudir a las reuniones.