Desahoga módulo en la Feria filas de vacunación en sedes de Pachuca: usuarios

Las instalaciones de la Feria pasaron de ser una “pesadilla” a un alivio para los adultos mayores que buscan la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en Pachuca.

En esta sede fue vacunado Jaime Arteaga, de 68 años, habitante de la colonia Morelos, quien asistió el pasado martes. Aunque tenía un módulo más cercano ubicado en bulevar del Minero, en la escuela secundaria técnica 38, la larga fila en este sitio hizo que optara por asistir a la zona de la Feria.

“Estaba formado en la técnica 38, me tocaba pasar a las 12:00 y llegué una hora antes, pero la fila era enorme, pasé casi una hora formado sin que la fila se moviera mucho, cuando escuché decir a unas cuantas personas que en la feria no había nada de gente y que podían pasar aunque no fuera el módulo que les tocaba, que agarro mi coche y me fui, ahí me vacunaron rápido y sin hacer fila”, declaró.