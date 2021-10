Descarta Claudia Luna injerencia de Asael Hernández en cambio de dirigencia en el PAN

Descarta Claudia Lilia Luna Islas manipulación por parte de Asael Hernández Cerón en la próxima dirigencia del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Este lunes 18 de octubre la exdiputada local acudió a realizar su registro de planilla para buscar la dirigencia del Comité Estatal del PAN, en las oficinas del partido en Pachuca.

Ante los señalamientos sobre el involucramiento en la dirigencia de su compañero de partido, Asael Hernández, la exdiputada mencionó:

“Revisen mi trayectoria dentro del PAN, no soy una mujer que va improvisando y que no ha estado en un encargo donde no haya que tomar decisiones importantes, Asael es mi amigo y compañero de partido, estoy orgullosa de ser su amiga”.