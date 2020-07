Desde prisión Cipriano Charrez acusa ser víctima de conspiración

Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal desaforado y preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca por el presunto delito de lesiones e intento de homicidio contra su hermano el alcalde de Ixmiquilpan, se autonombró “preso político”.

A través de una carta, escrita con puño y letra, el legislador desaforado emanado de Morena, manifestó a la opinión pública que en su reclusión ha sufrido violaciones a sus derechos humanos, acusaciones de las cuales la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo dijo no tener opinión.

“He sufrido tortura física y psicológica, cateos con robo de objetos personales y dinero. Me han enclaustrado y aislado en un espacio de dos metros cuadrados sin salir y a veces sin comer días enteros, no dejan pasar la comida que me llevan”, acusa Charrez Pedraza en el escrito.