Más de 100 enfermeros suplentes fueron despedidos a través de un mensaje por WhatsApp, del Hospital de la Mujer Zacatecana, así como en los hospitales generales de Fresnillo, Jerez, Loreto y Jalpa.

De acuerdo a medios locales, los enfermeros fueron contratados entre abril y mayo de 2020 para estar en primera línea en la batalla contra el Covid-19, en los meses más críticos de la pandemia. Durante poco más de 12 meses, realizaron guardias de entre 8 y 12 horas.

Sin embargo fueron despedidos sin indemnización.

“Nosotros estuvimos en la temporada más fea y más fuerte de la pandemia, y así de un día para otro nomás la jefa notificó el día 14 a una compañera, le mandó un WhatsApp y le dijo que nos avisara que al día siguiente ya no nos presentáramos, porque ella no se hacía responsable si no nos pagaban”, relató David Villagrana, enfermero general suplente en el Hospital de la Mujer Zacatecana hasta el comienzo de esta semana a un medio de circulación nacional.