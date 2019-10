Detecta Auditoría irregularidades en asesores externos de Ricardo Baptista

El Congreso de Hidalgo tendrá que solventar un millón 159 mil 986 pesos por la falta de documentación que justifique la contratación de servicios de consultoría en asesoría técnica especializada, para el acompañamiento en la elaboración del paquete hacendario 2019.

Así lo señaló Armando Roldán Pimentel, auditor Superior de Hidalgo (ASEH), quien detalló que la contratación de los servicios de consultoría se hicieron entre el 18 de noviembre al 31 de diciembre.

Sin embargo, Roldán Pimentel no reveló el nombre de la o las empresas de consultoría que se contrató dentro del periodo de Ricardo Baptista González, como presidente de la Junta de Gobierno.

Adicionalmente, dijo, “el área ejecutora (Congreso local) no presentó el informe dentro de los resultados obtenidos; además, el contrato (con la consultora) no se realizó en apego a normativa en la materia y no se garantizó el cumplimiento de dicho convenio”, expresó.

Roldán Pimentel entregó esta mañana al Congreso los informes individuales de auditoría correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Por esta irregularidad, ayer la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, evidenció errores en el Presupuesto de Egresos 2019, toda vez que la consultora externa, contratada por diputados de Morena, “metió mano”.

El problema, dijo la secretaria, parte en la asignación que hicieron diputados de Morena y sus aliados de la bolsa de 750 millones de pesos para 253 obras en 64 municipios del estado, en la cual, los asesores no previeron que el recurso podría no llegar como parte del fondo del Programa de Infraestructura Municipal.