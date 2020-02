“Dijo: ‘Te lo buscaste’ y me dio 8 años de cárcel”

Cristina tiene pocas palabras para describir lo que sintió cuando hace cuatro años un juez la miró a la cara y, sin tener más que una declaración de una víctima y una fotografía de ella, le dictó una sentencia de ocho años de prisión por el supuesto delito de robo agravado calificado y pandillerismo.

Discriminación fue una de las primeras ideas que apareció en la mente de Cristina cuando pensó en lo sucedido. Ella y su pareja fueron detenidos por el mismo delito; sin embargo, la sentencia de él únicamente fue de cuatro años.

La mujer relata que su detención se llevó a cabo una mañana de 2016, luego de haber dejado a su hija en la primaria. En ese momento un policía la jaló por detrás y la subió a una patrulla para explicarle que la estaban acusando de un asesinato, al mismo tiempo le enseñó una foto con su expareja y su hijo de 13 años, sus supuestos cómplices.

A pesar de que en un inicio las autoridades le aseguraron que su juicio sería por homicidio, sin darle una mayor explicación, el delito se redujo al supuesto robo de un celular que el padre del menor había comprado en un tianguis para el Día de Reyes Magos.

No te hagas pendeja, te dedicas a eso y tienes a tu pandilla, se dedican a subirse al transporte público, roban y matan a la gente”, le increpó un oficial a Cristina mientras estaba en el Ministerio Público.

Durante todo su proceso penal, la joven no tuvo acceso a su carpeta de investigación. Su abogada de oficio le pidió declararse culpable y tampoco se movió para conseguir pruebas a favor de ella.

Santa Martha Acatitla fue el reclusorio en el que Cristina estuvo recluida hasta que el juez le dictó la sentencia.

Me dijo que una mujer no se debe meter en estos problemas. Siento que me discriminó por supuestamente andar robando.