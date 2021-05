Diputados de Morena cómplices del abandono y recortes del gobierno federal: Benjamín Rico

“En el debate de ideas, en el día a día de la campaña, los candidatos de Morena no han dado la cara, no han explicado porque permitieron el recorte de 2 mil 500 millones de pesos al presupuesto de Hidalgo; no sólo han estado ausentes, son cómplices del abandono del Gobierno Federal”, aseguró el candidato a diputado federal de la alianza Va por México, Benjamín Rico durante su participación en la Canaco Pachuca.

Ante los integrantes de la Cámara del Comercio, Benjamín Rico aseguró que es indigno que la candidata de Morena que pretende reelegirse "no defendió los intereses de Hidalgo y permitió que nos quitarán recursos".

Por lo que el candidato de la coalición PAN, PRI y PRD, reiteró su compromiso de recuperar los 2 mil 500 millones de pesos que los diputados de Morena le quitaron a Hidalgo, “ por eso es importante tener un equilibrio en el Congreso de la Unión, que se respeten los poderes”, manifestó el candidato a diputado federal.

Manifestó que México, como país de instituciones y de derechos está en riesgo ante la incapacidad de un partido en el poder autoritario que no respeta la Constitución, que ha avasallado y destruido instituciones; por ello, advirtió que la jornada electoral del 6 de junio es la única oportunidad para defender lo que por justicia le corresponde a los mexicanos.

En este sentido, Benjamín Rico convocó a los integrantes de la Canaco a hacer un frente común, más allá de colores de partidos o de intereses de grupo, “tenemos que unirnos para rescatar a México y construir un mejor destino, nuestro país enfrenta la peor crisis en seguridad, salud y economía”, señaló Benjamín Rico durante el encuentro.